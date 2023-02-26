Nokia обновила логотип впервые за почти 60 лет

Nokia обновила свой логотип — это произошло впервые за почти 60 лет. Генеральный директор компании Пекка Лундмарк заявил, что редизайн связан с изменением курса. Раньше корпорацию знали как лидера в производстве мобильных телефонов, теперь руководство хочет, чтобы в сознании людей она ассоциировалась как поставщик технологий для бизнеса.

Мы хотим перезапустить бренд и уделить больше внимания 5G-сетям и промышленной цифровизации. Это кардинально отличается от ассоциации с устаревшими мобильными телефонами.

Старый логотип Nokia

Фото: Nokia

Новый логотип Nokia

Фото: Nokia

Фото: Nokia

Фото: Nokia

Финская транснациональная компания Nokia образовалась в 1865 году. Она известна как производитель телекоммуникационного оборудования для мобильных, фиксированных, широкополосных и IP-сетей. В 2000-е она стала доминировать на мировом рынке мобильных телефонов. Но в итоге компания не смогла удержать статус лидера этого сегмента.