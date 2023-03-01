На съёмках «Топ Ган: Мэверик» Том Круз заплакал при виде Вэла Килмера

На вечернем шоу Jimmy Kimmel Live Том Круз признался, что на съёмках фильма «Топ Ган: Мэверик» он не смог сдержать слёз, когда увидел Вэла Килмера в образе героя про прозвищу Айсмен. Этот персонаж играл важную роль и в первом «Топ Гане».

Круз отметил, что Килмер — блестящий и талантливый актёр, и он его очень любит. Поэтому на съёмках Тома переполнили эмоции.

Хочу сказать, что это было довольно эмоционально. Я знаю Вэла долгие годы. И чтобы он вернулся и сыграл этого персонажа… Он безумно сильный актёр, который за секунду преобразился и снова стал тем героем. Я видел перед собой Айсмена.

Напомним: 63-летний Вэл Килмер страдает от рака горла. В связи с этим актёр не может говорить, но даже это ограничение не помешало ему снова талантливо сыграть постаревшего и помятого жизнью, но харизматичного Айсмена. Круз заявил, что он очень любит наблюдать за работой Вэла.

Я плакал, меня переполняли эмоции. Он — блестящий актер, и я люблю его работу.

Молодой Айсмен в первом «Топ Гане»

Фото: Paramount Pictures

«Топ Ган: Мэверик» оказался тем фильмом, который многие назвали спасителем киноиндустрии. Лента не просто оказалась успешной, а собрала очень приличную кассу в $ 1,4 млрд.

Недавно известный режиссёр Стивен Спилберг встретился с Томом Крузом на мероприятии и поблагодарил его за успех «Топ Гана». Как отметил Спилберг, фильм буквально спас голливудский прокат и киноиндустрию в целом.