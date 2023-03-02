В Steam бесплатно раздают стильное приключение Figment. Игру можно забрать и в России

Студия Bedtime Digital Games организовала раздачу приключения Figment в Steam. Забрать игру можно в том числе и в России до 9 марта. Раздача приурочена к релизу второй части серии, выход которой состоится в тот же день.

Фото: Steam

Figment — музыкальная игра, которая разворачивается в тайных уголках человеческого сознания. Игрокам предстоит посетить сюрреалистический мир, наполненный тайными мыслями, желаниями и воспоминаниями, населённый множеством голосов, которые люди слышат в своей голове.

Видео доступно на YouTube-канале Bedtime Digital Games. Права на видео принадлежат Bedtime Digital Games.

Игра вышла 22 сентября 2017 года. За пять лет про неё написано 1594 отзыва, 86% из которых положительные. Пользователи особенно хвалят стилизованную графику, музыку, историю и доступность проекта.