Разработчики Escape from Tarkov раскрыли ники 6,7 тыс. игроков, забаненных за читы

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Российская студия Battlestate Games сообщила, что только за последнюю неделю забанила 6700 аккаунтов читеров в Escape from Tarkov.

При этом разработчики шутера решили выложить в открытый доступ документ с никами геймеров, использовавших сторонние программы для нечестной игры.

Представитель Battlestate Games Дмитрий Огородников заявил, что это поможет обычным игрокам понять, что борьба с читерами продолжается.

Мы хотим, чтобы честные игроки видели ники читеров, чтобы знали, что справедливость восторжествовала и читер, убивший их в рейде, наказан и забанен.

Анонимные собеседники TechCrunch, работающие в геймдеве, считают это решение удачным — читеры больше не смогут зарегистрировать ник с аналогичным названием и участвовать в публичной деятельности (вести стримы и играть на турнирах).