Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Разработчики Escape from Tarkov раскрыли ники 6,7 тыс. игроков, забаненных за читы

Разработчики Escape from Tarkov раскрыли ники 6,7 тыс. игроков, забаненных за читы
Аудио-версия:
Комментарии

Российская студия Battlestate Games сообщила, что только за последнюю неделю забанила 6700 аккаунтов читеров в Escape from Tarkov.

При этом разработчики шутера решили выложить в открытый доступ документ с никами геймеров, использовавших сторонние программы для нечестной игры.

Представитель Battlestate Games Дмитрий Огородников заявил, что это поможет обычным игрокам понять, что борьба с читерами продолжается.

Мы хотим, чтобы честные игроки видели ники читеров, чтобы знали, что справедливость восторжествовала и читер, убивший их в рейде, наказан и забанен.

Анонимные собеседники TechCrunch, работающие в геймдеве, считают это решение удачным — читеры больше не смогут зарегистрировать ник с аналогичным названием и участвовать в публичной деятельности (вести стримы и играть на турнирах).

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023