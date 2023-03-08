С сегодняшнего дня в Overwatch 2 началась коллаборация с аниме «Ванпанчмен». В честь этого авторы выпустили специальный трейлер, в котором показаны особенности коллаборации.

В её ходе можно получить бесплатный легендарный скин на Солдата-76 за выполнение некоторых задач. Купить облики на Кулака Смерти, Кирико и Гэндзи можно во внутриигровом магазине шутера.

Видео доступно на YouTube-канале PlayOverwatch. Права на видео принадлежат Blizzard.

Вместе с этим авторы проекта улучшили его интерфейс, внесли изменения в баланс и исправили различные баги и ошибки. Апдейт уже доступен для скачивания — на PS5 он весит чуть больше 4 ГБ.

Коллаборация пройдёт до 6 апреля. Overwatch 2 доступна бесплатно на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch.