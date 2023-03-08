Фото: балерина Анита Пудикова в образе в близняшек из Atomic Heart, которых она и сыграла

Балерина Большого театра Анита Пудикова, подарившая движения роботам-близняшкам из Atomic Heart, поделилась впечатлениями от работы над игрой. Как рассказала девушка, разработчики из студии Mundfish сами связались с ней и предложили сыграть в проекте одну из самых ярких ролей — и она, конечно же, согласилась.

Несмотря на то, что для Аниты это был первый опыт съёмок в костюме захвата движения, процесс прошёл гладко и без каких-либо проблем. Что касается видеоигр, то девушка в них играет, но только в свободное время.

Играю, но не часто: из-за плотного графика в театре и за его пределами у меня практически не остаётся свободного времени. Но если вдруг появляется пара свободных часов, то в выходной могу позволить себе залечь на диван и погрузиться в игру, отключившись от мыслей в голове.

Наконец, Анита призналась, что после выхода Atomic Heart она столкнулась в том числе и с негативными отзывами в Сети. Однако она не видит в них ничего плохого, ведь на общем фоне их куда меньше, чем позитивных комментариев и восторженных реакций. Более подробно об Аните Пудиковой мы рассказывали в отдельном материале.

Фото Аниты Пудиковой в образе робота-близняшки

Фото: Александр Яковлев/Super.ru

Фото: Александр Яковлев/Super.ru

Фото: Александр Яковлев/Super.ru

Фото: Александр Яковлев/Super.ru

Фото: Александр Яковлев/Super.ru

Фото: Александр Яковлев/Super.ru