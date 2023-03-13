Осла из фильма «Банши Инишерина» отправили на сцену «Оскара»

Прямо перед награждением за лучший дизайн костюмов ведущий «Оскара-2023» Джимми Киммел вывел на сцену ослицу. Оказалось, что это не простое животное, а то самое, что сыграло одну из важнейших ролей в фильме «Банши Инишерина».

Ослица Дженни стала, пожалуй, одним из главных героев ленты Мартина Макдона. И её появление на сцене прямо во время «Оскара» сразу же привело в восторг Колина Фаррелла и Брендана Глисона, которые сыграли ведущие роли в фильме. Оба сразу же начали махать ослице — как будто были готовы к неожиданной встрече.

«Оскар-2023» тем временем уже близится к экватору, а «Банши Инишерина» всё ещё не выиграл ни в одной из номинаций. Впереди у ленты как минимум несколько попыток получить хоть одну статуэтку, включая награду за лучший фильм 2022 года.