Осла из фильма «Банши Инишерина» отправили на сцену «Оскара»

Прямо перед награждением за лучший дизайн костюмов ведущий «Оскара-2023» Джимми Киммел вывел на сцену ослицу. Оказалось, что это не простое животное, а то самое, что сыграло одну из важнейших ролей в фильме «Банши Инишерина».
Ослица Дженни стала, пожалуй, одним из главных героев ленты Мартина Макдона. И её появление на сцене прямо во время «Оскара» сразу же привело в восторг Колина Фаррелла и Брендана Глисона, которые сыграли ведущие роли в фильме. Оба сразу же начали махать ослице — как будто были готовы к неожиданной встрече.
«Оскар-2023» тем временем уже близится к экватору, а «Банши Инишерина» всё ещё не выиграл ни в одной из номинаций. Впереди у ленты как минимум несколько попыток получить хоть одну статуэтку, включая награду за лучший фильм 2022 года.
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