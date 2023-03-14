Работу над новой Hitman приостановили ради игры про Джеймса Бонда

Творческий директор IO Interactive Кристиан Элвердам в интервью Eurogamer признал, что студия отложила проект новой игры серии Hitman.

Разработчик заявил, что решение приостановить работу над Хитманом связано с желанием сосредоточить усилия на другой игре — речь о Project 007 про Джеймса Бонда.

Сейчас мы ушли на небольшой перерыв, поскольку создаем другую игру про секретного агента, которая отнимает у нас много времени. Но, очевидно, что мы вернемся к любимому Агенту 47. Он все ещё занимает главное место в нашей компании.

Project 007 была анонсирована более двух лет назад и пока не имеет точной даты выхода.

Последняя игра стелс-серии про Агента 47 Hitman 3 вышла в январе 2021 года и получила положительные оценки от геймеров.