Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Дэдпул и Росомаха» станет самым длинным фильмом в серии — AMC

«Дэдпул и Росомаха» станет самым длинным фильмом в серии — AMC
Аудио-версия:
Комментарии

На сайте американской сети кинотеатров AMC появилась информация о продолжительности фильма «Дэдпул и Росомаха». Согласно данным сайта, третья часть приключений Дэдпула продлится 2 часа 7 минут.

Если информация подтвердится, то «Дэдпул 3» станет самым длинным фильмом о болтливом наёмнике. В Marvel пока не объявляли точный хронометраж ленты.

Продолжительность фильмов в серии «Дэдпул»

  • «Дэдпул» (2016) — 1 час 48 минут
  • «Дэдпул 2» (2018) — 1 час 59 минут
  • «Дэдпул и Росомаха» (2024) — вероятно, 2 часа 7 минут.

Премьера «Дэдпула и Росомахи» состоится 26 июля в кинотеатрах по всему миру. К главной роли вернётся Райан Рейнольдс, а Росомаху вновь сыграет Хью Джекман. Это будет уже 34-й фильм в киновселенной Marvel, однако для понимания его сюжета не нужно будет знать события предыдущих картин.

Материалы по теме
Смотреть «Дэдпула и Росомаху» можно будет без знания остальных фильмов Marvel
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android