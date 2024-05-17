«Дэдпул и Росомаха» станет самым длинным фильмом в серии — AMC

На сайте американской сети кинотеатров AMC появилась информация о продолжительности фильма «Дэдпул и Росомаха». Согласно данным сайта, третья часть приключений Дэдпула продлится 2 часа 7 минут.

Если информация подтвердится, то «Дэдпул 3» станет самым длинным фильмом о болтливом наёмнике. В Marvel пока не объявляли точный хронометраж ленты.

Продолжительность фильмов в серии «Дэдпул»

«Дэдпул» (2016) — 1 час 48 минут

«Дэдпул 2» (2018) — 1 час 59 минут

«Дэдпул и Росомаха» (2024) — вероятно, 2 часа 7 минут.

Премьера «Дэдпула и Росомахи» состоится 26 июля в кинотеатрах по всему миру. К главной роли вернётся Райан Рейнольдс, а Росомаху вновь сыграет Хью Джекман. Это будет уже 34-й фильм в киновселенной Marvel, однако для понимания его сюжета не нужно будет знать события предыдущих картин.