Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Самый милый момент из финала The Last of Us снимали без компьютерной графики

Самый милый момент из финала The Last of Us снимали без компьютерной графики
Аудио-версия:
Комментарии
Материал содержит спойлеры сериала The Last of Us.

Одним из самых милых моментов в последней серии сериала The Last of Us оказалась сцена с жирафами. Когда-то она стала знаковым моментом для видеоигр — и создателям шоу удалось перенести эпизод почти без изменений.

Как рассказала съёмочная команда HBO, в съёмках сцены действительно приняли участие жирафы, это была не компьютерная графика. Как вспоминает Белла Рамзи, для неё съёмки эпизода стали чем-то особенным.

Жирафы просто огромны. Это почти как духовный опыт — быть так близко к такому величественному животному.

Несмотря на то что жирафы в сцене были настоящими, окружение, включая дальний план, нарисовали с помощью компьютерной графики. Съёмочной команде пришлось создать максимально комфортные для животных условия, ведь их окружали зелёные экраны, камеры и другая аппаратура.

Финал The Last of Us раскрыл главную тайну Элли и заставил зрителей пустить слезу Финал The Last of Us раскрыл главную тайну Элли и заставил зрителей пустить слезу
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023