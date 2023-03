Самый милый момент из финала The Last of Us снимали без компьютерной графики

Одним из самых милых моментов в последней серии сериала The Last of Us оказалась сцена с жирафами. Когда-то она стала знаковым моментом для видеоигр — и создателям шоу удалось перенести эпизод почти без изменений.

Как рассказала съёмочная команда HBO, в съёмках сцены действительно приняли участие жирафы, это была не компьютерная графика. Как вспоминает Белла Рамзи, для неё съёмки эпизода стали чем-то особенным.

Жирафы просто огромны. Это почти как духовный опыт — быть так близко к такому величественному животному.

Несмотря на то что жирафы в сцене были настоящими, окружение, включая дальний план, нарисовали с помощью компьютерной графики. Съёмочной команде пришлось создать максимально комфортные для животных условия, ведь их окружали зелёные экраны, камеры и другая аппаратура.