Стала известна первая бесплатная игра для PS Plus на апрель
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Sony объявила, что Meet Your Maker появится в подписке PS Plus одновременно с релизом 4 апреля. Это новая игра издательства Behaviour Interactive, известного по хиту Dead by Daylight.
Meet You Maker — игра в мире постапокалипсиса, где у игрока две задачи. Создавать собственное убежище, куда смогут ворваться другие игроки, и отправляться в жилища других пользователей можно как в одиночку, так и с друзьями.
Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Behaviour Interactive.
Экшен для PlayStation 4 и PlayStation 5 попадёт в базовую подписку PS Plus (уровень Essential). Забрать её можно будет в течение месяца, с 4 апреля по 2 мая. Также игра появится на ПК (Steam) и Xbox.
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