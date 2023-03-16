Президент ФИФА вновь подтвердил планы конкурировать с EA Sports FC

Президент ФИФА Джанни Инфантино сегодня повторно вступил в должность. В своей речи он вновь подтвердил планы ассоциации продолжать работу на видеоигровом поприще, а первые новости об этом появятся совсем скоро.

Новая игра FIFA — FIFA 25, FIFA 26, FIFA 27 и так далее — всегда будет лучшей видеоигрой для любых девочек и мальчиков. Мы скоро поделимся новостями об этом.

Фактически Инфантино повторил свои слова от мая 2022 года, когда стало известно о разрыве партнёрства Electronic Arts и ФИФА. Издатель пойдёт своей дорогой, переименовав симулятор футбола в EA Sports FC, а ФИФА заручится поддержкой сторонних игровых компаний.

Первые попытки ФИФА оказались провальными — они представили четыре казуальные игры к ЧМ-2022, про которые забыли ещё до их выпуска. Но полноценную новую игру ассоциация ещё не представила, тогда как Electronic Arts уже выпустит свою замену FIFA через полгода.

Когда выйдет новая игра FIFA и кто займётся её разработкой, неизвестно. Вряд ли в этом году стоит ожидать выпуска FIFA 24.