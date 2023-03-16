Джанни Инфантино переизбран на пост президента ФИФА. Он был единственным кандидатом
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На 73-м конгрессе ФИФА, который состоялся сегодня, 16 марта, в городе Кигали (столице Руанды), прошли выборы президента организации. В должности главы ФИФА до 2027 года утверждён Джанни Инфантино, который занимал этот пост и ранее.
Стоит отметить, что Инфантино был единственным кандидатом на выборах.
Напомним, Джанни Инфантино впервые был избран президентом ФИФА в 2016 году, набрав во втором туре голосования 115 голосов из 207 возможных. В 2019 году он был переизбран на второй срок.
Прошлым президентом ФИФА был Йозеф Блаттер. Его отстранили от должности и запретили ему заниматься футбольной деятельностью в 2015 году после того, как Генеральная прокуратура Швейцарии возбудила против него уголовное дело.
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