Джанни Инфантино переизбран на пост президента ФИФА. Он был единственным кандидатом

На 73-м конгрессе ФИФА, который состоялся сегодня, 16 марта, в городе Кигали (столице Руанды), прошли выборы президента организации. В должности главы ФИФА до 2027 года утверждён Джанни Инфантино, который занимал этот пост и ранее.

Стоит отметить, что Инфантино был единственным кандидатом на выборах.

Напомним, Джанни Инфантино впервые был избран президентом ФИФА в 2016 году, набрав во втором туре голосования 115 голосов из 207 возможных. В 2019 году он был переизбран на второй срок.

Прошлым президентом ФИФА был Йозеф Блаттер. Его отстранили от должности и запретили ему заниматься футбольной деятельностью в 2015 году после того, как Генеральная прокуратура Швейцарии возбудила против него уголовное дело.