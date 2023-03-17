Разработчики «Отряда самоубийц» ценят свою игру выше Gotham Knights — VGC
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В конце февраля авторы Suicide Squad: Kill the Justice League показали подробный геймплей экшена. Многие фанаты приняли его в штыки, потеряв веру в проект. В Сети ходят слухи, что игра не нравится самим разработчикам. Но редактор издания VGC Энди Робинсон, ссылаясь на свои источники, заявил, что наоборот — команда Rocksteady любит эту игру.
По заверению Робинсона, Suicide Squad: Kill the Justice League для разработчиков — это не вторая Gotham Knights. Авторы гордятся геймплеем и остальными составляющими своего нового детища.
Слышал от работающих над игрой людей много положительного, особенно в сравнении с Gotham Knights. Мне рассказали, что это не вторая Gotham Knights, а разработчики на самом деле настроены оптимистично. Они довольны геймплеем, игровым миром и другими деталями. Поэтому я буду удивлён, если они решат как-то значительно переделать игру.
Известный журналист Джейсон Шрайер заявил, что игру точно не будут переделывать, даже если её релиз перенесут на 2024 год. Джефф Грабб уверен, что релиз проекта может состояться в 2024-м.
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