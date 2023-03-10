Игру «Отряд самоубийц» могут перенести даже на 2024 год — Джефф Грабб

Известный инсайдер Джефф Грабб во время обсуждения переноса игры Suicide Squad: Kill the Justice League сообщил, что её могут и вовсе не выпустить в этом году. По словам Грабба, релиз может состояться и в 2024 году.
После множества негатива авторы игры приняли решение дорабатывать проект, однако каких-то коренных изменений не произойдёт, поскольку на это потребуется куда больше времени, которого у издателя и разработчиков просто нет.
Видео доступно на YouTube-канале Jeff Grubb's Game Mess. Права на видео принадлежат Jeff Grubb's Game Mess.
В Suicide Squad: Kill the Justice League предстоит сыграть за членов Отряда самоубийц и противостоять злым версиям сильнейших супергероев в лице Флэша, Супермена и других.
Игра выйдет на ПК, PS5 и Xbox Series.
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