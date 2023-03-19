Команда Денди проиграла матч на Dota Pro Circuit со счётом 0:22

Состав клуба B8 по Dota 2, которым владеет Данил Dendi Ишутин (он же играет за команду на второй позиции), потерпел поражение от nouns в рамках Dota Pro Circuit 2023: Tour 2 в Северной Америке.
На первой карте B8 владела преимуществом по ходу игры, но совершила много ошибок в поздней стадии и уступила nouns.
Однако во втором сете Dendi и Ко не смогли ничего противопоставить оппонентам и проиграли, не сделав ни одного убийства — игра завершилась со счётом 0:22. Это первая игра в текущем туре, где одна из команд не смогла убить ни одного соперника.
Фото: Liquipedia
Региональные лиги Dota Pro Circuit 2023: Tour 2 проходят с 12 марта по 2 апреля. Сильнейшие коллективы отправятся на глобальный мэйджор-турнир в Берлине, в Северной Америке будут разыграны два слота.
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