Утёк баннер Avatar: Frontiers of Pandora. Дату выхода игры по «Аватару» раскроют уже скоро
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Похоже, скоро нам назовут дату выхода Avatar: Frontiers of Pandora. В сети появилось изображение, на котором можно увидеть бонусы за предзаказ. Обычно авторы открывают предварительные заказы уже после объявления даты релиза.
Судя по всему, раз изображение уже добавлено в Ubisoft Store, компания может скоро показать свежий трейлер с датой выхода, либо просто назвать дату выхода. А за предварительный заказ геймеры получат скин на оружие и комплект для персонажа.
Сюжет Avatar: Frontiers of Pandora развернётся в западной части планеты Пандора. Тайтл будет представлять собой экшен. Можно ли будет играть в нём за людей, как в игре 2009 года, неизвестно.
По словам Ubisoft, релиз состоится до марта 2024-го на ПК, PS5 и Xbox Series X/S.
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