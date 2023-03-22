Утёк баннер Avatar: Frontiers of Pandora. Дату выхода игры по «Аватару» раскроют уже скоро

Похоже, скоро нам назовут дату выхода Avatar: Frontiers of Pandora. В сети появилось изображение, на котором можно увидеть бонусы за предзаказ. Обычно авторы открывают предварительные заказы уже после объявления даты релиза.

Судя по всему, раз изображение уже добавлено в Ubisoft Store, компания может скоро показать свежий трейлер с датой выхода, либо просто назвать дату выхода. А за предварительный заказ геймеры получат скин на оружие и комплект для персонажа.

Сюжет Avatar: Frontiers of Pandora развернётся в западной части планеты Пандора. Тайтл будет представлять собой экшен. Можно ли будет играть в нём за людей, как в игре 2009 года, неизвестно.

По словам Ubisoft, релиз состоится до марта 2024-го на ПК, PS5 и Xbox Series X/S.