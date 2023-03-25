«Джон Уик 4» отлично стартовал в России. Сборы превысили 138 млн рублей

«Джон Уик 4» — один из немногих новых голливудских фильмов, вышедших в России. Прокат ленты в стране стартовал 23 марта. Согласно данным Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС), в день релиза фильм собрал 52,1 млн рублей.

Общие сборы на сегодняшний день составляют 138 млн рублей — эта цифра активно растёт. Для сравнения: «Джон Уик 3» в премьерный день стартовал чуть лучше и собрал 52, 2 млн рублей, а общие сборы в стране остановились на отметке в 438 млн рублей.

Фото: ЕАИС

Фото: ЕАИС

«Джон Уик 4» получил восторженные отзывы критиков и зрителей. Некоторые и вовсе назвали фильм самой лучшей работой Киану Ривза. Ознакомиться с нашим обзором картины можно в материале ниже. Спойлер: нам фильм тоже очень понравился.