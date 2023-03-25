Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Джон Уик 4» отлично стартовал в России. Сборы превысили 138 млн рублей

«Джон Уик 4» отлично стартовал в России. Сборы превысили 138 млн рублей
Комментарии

«Джон Уик 4» — один из немногих новых голливудских фильмов, вышедших в России. Прокат ленты в стране стартовал 23 марта. Согласно данным Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС), в день релиза фильм собрал 52,1 млн рублей.

Общие сборы на сегодняшний день составляют 138 млн рублей — эта цифра активно растёт. Для сравнения: «Джон Уик 3» в премьерный день стартовал чуть лучше и собрал 52, 2 млн рублей, а общие сборы в стране остановились на отметке в 438 млн рублей.

Фото: ЕАИС

Фото: ЕАИС

«Джон Уик 4» получил восторженные отзывы критиков и зрителей. Некоторые и вовсе назвали фильм самой лучшей работой Киану Ривза. Ознакомиться с нашим обзором картины можно в материале ниже. Спойлер: нам фильм тоже очень понравился.

Материалы по теме
«Джон Уик 4» великолепен. Это фильм в лучших традициях нового Голливуда
«Джон Уик 4» великолепен. Это фильм в лучших традициях нового Голливуда
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023