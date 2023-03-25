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Фото: первый постер фильма «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах»

Фото: первый постер фильма «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах»
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Lionsgate презентовала дебютный постер фильма «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах». На нём изображена птица и змея, которые бьются друг с другом.

Первый постер фильма «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах»

Фото: Lionsgate

«Баллада о змеях и певчих птицах» — приквел фильмов «Голодные игры», «Голодные игры: И вспыхнет пламя», «Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть 1» и «Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть 2».

В фильме «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах» главные роли доверили Рэйчел Зеглер, Тому Блитому, Виоле Дэвис и Хантеру Шаферу. За постановку ленты отвечает режиссёр культового «Константина: Повелителя тьмы» и ленты «Я — легенда» Фрэнсис Лоуренс.

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Мировая премьера фильма «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах» намечена на 17 ноября этого года. Доберётся ли картина до России, пока неизвестно.

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