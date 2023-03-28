Разработка Dragon Age 4 уже на финальной стадии. Из-за неё пришлось отложить Mass Effect 5

Генеральный директор студии BioWare Гэри Маккей в интервью рассказал, что четвёртая игра серии Dragon Age почти готова — якобы Dreadwolf уже можно пройти от начала до конца, и сейчас проект находится на стадии полировки и постпродакшена.
Также стало известно, что к работе над Dragon Age: Dreadwolf вернулся бывший продюсер серии Марк Дарра, который покинул BioWare в 2020 году и теперь выступает в качестве независимого консультанта.
К проекту также привлечена команда Mass Effect. Это должно помочь качественному релизу Dragon Age 4, однако замедлит работу над самой ME — пятая часть находится на стадии предпродакшена, и основную работу над ней планируют возобновить уже после выхода Dreadwolf.
Ранее инсайдеры сообщали, что Dragon Age: Dreadwolf не выйдет до конца 2023 года.
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