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В новой части «Капитана Америка» вернётся актриса, появившаяся в Marvel 15 лет назад

В новой части «Капитана Америка» вернётся актриса, появившаяся в Marvel 15 лет назад
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По информации издания Deadline, в фильме «Капитан Америка: Новый мировой порядок» сыграет Лив Тайлер. Она воплотит образ Бетти Росс — дочери генерала Росса, которого ранее играл Уильям Хёрт.

Лив Тайлер снялась в образе Бетти Росс для «Невероятного Халка» 2008 года. После этого персонаж актрисы больше не появлялся. В новой части «Капитана Америка» отца Бетти сыграет Харрисон Форд. Насколько важной будет роль Тайлер в этом фильме, неизвестно.

«Капитан Америка: Новый мировой порядок» — четвёртая часть франшизы о Капитане Америка, в которой роль самого героя перейдёт Сэму Уилсону в исполнении Энтони Маки. Чему посвятят сюжет картины, не раскрывается.

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Антагонистом выступит Лидер, которого сыграет Тим Блейк Нельсон. Он, кстати, тоже впервые появился в Marvel в «Невероятном Халке».

«Капитан Америка: Новый мировой порядок» выйдет 3 мая 2024 года.

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