Фото: Xiaomi показала смартфон Redmi Note 12 Turbo в дизайне «Гарри Поттера»

Xiaomi провела презентацию своего нового смартфона под брендом Redmi — Note 12 Turbo. Базовая версия гаджета получит восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2, 8 ГБ оперативной памяти и батарею в 5000 мАч с функцией быстрой зарядки. Продажи аппарата должны стартовать до конца марта.
Но главным событием выставки стал дебютный показ линейки Redmi Note 12 Turbo: Harry Potter Custom Edition, выполненной в стиле «Гарри Поттера». Смартфон с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти можно приобрести по цене в 2399 юаней (~26 700 рублей). К нему также можно будет прикупить стилизованные наушники Redmi Buds 4.
На задней крышке самого смартфона изображены все самые популярные логотипы «Гарри Поттера»: герб Хогвартса, лого франшизы Harry Potter, а около камеры можно увидеть шрам в виде молнии со лба самого Гарри. Redmi также работает над фирменными чехлами и другими аксессуарами в стиле культовой вселенной.
Фото
Комплектация
Фото: Redmi
Фото: Redmi
Фото: Redmi
Фото: Redmi
Фото: Redmi
Фото: Redmi
Фото: Redmi
Наушники
Фото: Redmi
Наушники
Фото: Redmi
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