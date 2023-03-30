Red Dead Redemption 2 перестала работать на прошлых сборках Windows 11

Недавно для Windows 11 под версией 21H2 вышло обновление KB5023774, вместе с которым на операционной системе перестала запускаться Red Dead Redemption 2. При попытке запуска игры через лаунчер Rockstar Games Launcher ничего не происходит, а затем кнопка «Играть» вновь становится активной, как будто пользователь уже вышел из игры.
В Microsoft подтвердили массовость проблемы на своём официальном сайте. В компании заверили, что уже изучают неисправность вместе с разработчиками из Rockstar Games. В качестве решения проблемы поддержка предложила пользователям обновить Windows 11 до версии 22H2 — на ней никаких проблем с запуском нет.
При этом неясно, с чем связана проблема конкретно с Red Dead Redemption 2, — другие игры запускаются корректно на прошлых версиях ОС. Интересно, что ранее Microsoft начала принудительно обновлять пользователей с Windows 11 21H2 на Windows 11 22H2 из-за «критической важности апдейта».
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