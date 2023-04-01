В ремейке Resident Evil 4 есть критический баг, мешающий прохождению

Разработчики ремейка Resident Evil 4 из Capcom сообщили о критическом баге, который есть в игре. Из-за него может пострадать всё прохождение. Авторы отметили, что уже активно работают над его устранением.

По словам разработчиков, баг случается редко, но его последствия малоприятные. Ошибка возникает после получения ключевого предмета в начале 12-й главы. Не нужно использовать нож до того момента, пока игра вас не уведомит о получении этого самого предмета.

Если по какой-то причине уведомления о получении нет, нужно откатить сохранение, например, в конец 11-й главы и быстро добраться до начала 12-й. Тогда получится избежать бага и продолжить прохождение.

Фото: Capcom

Ремейк Resident Evil 4 доступен на ПК, PS4, PS5 и Xbox Series.