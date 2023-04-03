Сборы «Джона Уика 4» в России превысили 550 млн рублей — это третий результат в Европе

По итогам второй недели проката сборы «Джона Уика 4» в России превысили 557 млн рублей. Лента укрепилась в звании самого кассового фильма серии в стране: от третьей части франшизы отрыв составляет уже более 100 млн рублей.

Фото: ЕАИС

Тем временем сборы «Джона Уика 4» — третьи во всей Европе. По данным портала Box Office Mojo, сборы ленты в России составляют больше $ 4 млн. Больше картина собрала только в Германии и Великобритании.

Общие сборы картины тем временем преодолели отметку в $ 200 млн. Лента с Киану Ривзом показывает хорошую выдержку и имеет все шансы обогнать третий фильм, который заработал в прокате $ 328 млн.

Киностудия Lionsgate тем временем очень довольна показателями ленты и уже задумывается о создании продолжения — даже после слов авторов о том, что они хотят взять перерыв. Авторы уже готовят сразу несколько спин-оффов серии.