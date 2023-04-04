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Результаты тестов: GeForce RTX 4070 оказалась хуже RTX 3080

Результаты тестов: GeForce RTX 4070 оказалась хуже RTX 3080
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В базе данных авторитетного бенчмарка Geekbench OpenCL появились результаты тестирования новой видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4070.

Как и предполагали инсайдеры, количество CUPA-ядер по сравнению с RTX 4070 Ti было снижено до 5888, а объём памяти остался прежним — 12 ГБ GDDR6X.

Видеокарта RTX 4070 набрала 177 594 балла, расположившись в рейтинге бенчмарка ощутимо ниже Ti-версии и уступив даже RTX 3080 — хотя нельзя сказать, что производительность ускорителей в играх точно соответствует этим показателям.

Фото: WCCFTech

Предполагается, что цена нового графического ускорителя составит $ 599. Старт продаж NVIDIA GeForce RTX 4070 намечен на 13 апреля. Ранее карту якобы планировали выпустить одновременно с RTX 4070 Ti.

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