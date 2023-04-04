Крис Пратт готов вернуться в Marvel после релиза «Стражей Галактики 3»

В интервью изданию Rolling Stone Крис Пратт заявил, что готов вернуться к роли Звёздного лорда в будущих проектах Marvel. Актёр отметил, что, даже если его герой умрёт в грядущих «Стражах Галактики 3», авторы наверняка придумают способ вернуть его хотя бы для небольшой роли камео. В этом случае актёр с радостью вернётся к персонажу.

Если вы спрашиваете меня, Криса Пратта, хочу ли я вернуться к роли Питера Квилла и есть ли у меня возможность это сделать? Да. Мне было бы интересно снова сыграть этого персонажа.

При этом Пратт также готов появиться и в киновселенной DC. Если Джеймс Ганн подберёт ему подходящее амплуа, то актёр с радостью сыграет в новой франшизе Warner Bros.

Премьера «Стражей Галактики 3» состоится 3 мая. Это будет последний фильм с привычным актёрским составом.