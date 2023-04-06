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Жуткую сцену поцелуя из The Last of Us номинировали на награду

Жуткую сцену поцелуя из The Last of Us номинировали на награду
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В этом году на кинонаграду MTV в номинации «Лучший поцелуй» официально претендует жуткая сцена из сериала The Last of Us, в которой Тесс целует заражённый. Нашумевшее постапокалиптическое шоу также может выиграть в номинациях «Лучший злодей», «Лучший герой», «Лучший дуэт» и «Лучшая драка».

Победителей ежегодной кинонаграды MTV по итогам пользовательского голосования объявят 7 мая. MTV Movie & TV Awards проводится с 1992 года. Мероприятие отличается ироничным отношением к другим кинопремиям, большим количеством музыкальных номеров во время церемонии награждения и зрительским голосованием, которое прямо отражает вкусы аудитории MTV.

Российский режиссёр, сценарист и оператор Кантемир Балагов, который должен был снять пилотную серию сериала The Last of Us, объявил об уходе из кино в социальных сетях.

Балагов написал в «Твиттере», что «два фильма более чем достаточно». С чем связано сообщение режиссёра, неизвестно. После обращения он удалил свои аккаунты из всех социальных сетей.

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