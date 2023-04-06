В Epic Games Store бесплатно дарят Dying Light, но не в России

6 апреля в Epic Games Store стартовала раздача полного издания Dying Light — зомби-экшена от польской студии Techland. К сожалению, издатель ограничил акцию в России, поэтому забрать игру в РФ не получится. Для этого придётся создавать отдельный аккаунт любого другого региона с помощью VPN.
Фото: Epic Games
Вместо этого россиянам предлагают забрать расслабляющий кликер Shapez от издательства Prismatika. А вот на следующей неделе игроков ждёт средневековый слэшер Mordhau — он будет доступен в том числе в России.
Dying Light изначально вышла в 2015 году на PlayStation 4, Xbox One и на ПК. В 2021-м игра добралась и до Nintendo Switch. Игру на старте игроки и критики приняли тепло. На агрегаторе Metacritic у неё 75 баллов из 100 от критиков и 8,1 из 10 от игроков.
- 6 апреля 2023
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