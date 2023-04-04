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Epic Games забирает у российских игроков подаренные версии Fallout

Epic Games забирает у российских игроков подаренные версии Fallout
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Российские пользователи цифрового магазина Epic Games Store стали сообщать о том, что из их библиотеки пропадают копии игры Fallout, полученные во время бесплатной раздачи от EGS.

После этого геймеры получают письма, в которых площадка поздравляет их с возвратом средств за игру в размере 0 рублей. Подобная ситуация произошла и с автором «Чемпионата».

Ранее аналогичный возврат в одностороннем порядке Epic Games оформила для российских владельцев Dishonored.

Фото: «Чемпионат»

Примечательно, что игру раздавали всего три месяца назад вместе с Fallout 2 и Fallout Tactics: Brotherhood of Steel — видимо, 22 декабря 2022 года никаких претензий в адрес российских игроков у Bethesda и EGS не было.

При этом забирают только первую часть, в то время как две другие игры остаются в библиотеке и запускаются без каких-либо проблем.

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