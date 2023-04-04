Epic Games забирает у российских игроков подаренные версии Fallout

Российские пользователи цифрового магазина Epic Games Store стали сообщать о том, что из их библиотеки пропадают копии игры Fallout, полученные во время бесплатной раздачи от EGS.
После этого геймеры получают письма, в которых площадка поздравляет их с возвратом средств за игру в размере 0 рублей. Подобная ситуация произошла и с автором «Чемпионата».
Ранее аналогичный возврат в одностороннем порядке Epic Games оформила для российских владельцев Dishonored.
Фото: «Чемпионат»
Примечательно, что игру раздавали всего три месяца назад вместе с Fallout 2 и Fallout Tactics: Brotherhood of Steel — видимо, 22 декабря 2022 года никаких претензий в адрес российских игроков у Bethesda и EGS не было.
При этом забирают только первую часть, в то время как две другие игры остаются в библиотеке и запускаются без каких-либо проблем.
- 4 апреля 2023
-
17:11
-
17:05
-
16:54
-
16:28
-
16:05
-
15:58
-
15:35
-
15:05
-
14:48
-
14:42
-
14:17
-
14:15
-
13:44
-
13:32
-
13:09
-
12:45
-
12:40
-
12:03
-
11:46
-
11:19
-
10:23
-
10:09
-
09:35
-
09:06
-
08:33
-
01:57
-
00:51
-
00:18
- 3 апреля 2023
-
23:35
-
23:12
-
22:08
-
21:39
-
21:39
-
21:18
-
21:04