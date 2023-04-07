Теперь Black Mesa можно полностью пройти в шлеме VR

Сегодня вышла VR-модификация для неофициального ремейка первой Half-Life, которая называется Black Mesa. Но мод пока неидеален. Из-за технических сложностей в виртуальном режиме игру можно пройти только с оружием из Half-Life 2: Episode Two.

Авторы также отмечают, что тентаклы из Реактивной шахты и ихтиозары могут вести себя не так, как обычно. А порталы в измерении Зен просто не работают — чтобы пройти ряд секций с платформингом, нужно ввести чит-код «noclip».

Трейлер VR-мода для Black Mesa

Видео доступно на YouTube-канале linc. Права на видео принадлежат linc.

Инструкция по установке VR-мода для Black Mesa

Видео доступно на YouTube-канале Ben Plays VR. Права на видео принадлежат Ben Plays VR.

Разработчики VR-мода также отметили, что им не удалось пока убрать и другие баги, но, по их словам, они не мешают прохождению культовой игры в новом формате. Теперь в VR-очках можно пройти все игры цикла: Black Mesa, Half-Life 2 и все её сюжетные DLC, и Half-Life: Alyx.