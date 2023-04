Для The Last of Us на ПК вышел четвёртый патч — он улучшил работу игры и исправил баги

Naughty Dog выпустила уже четвёртый патч для ПК-версии The Last of Us. Свежее обновление устранило множество багов, исправило вылеты, а также неверное отображение требований к видеопамяти в настройках. Кроме того, разработчики заметно снизили нагрузку на процессор, из-за чего проект должен работать куда стабильнее, чем раньше.

Также авторы исправили многие графические ошибки, включая излишне потеющих персонажей и искажённые в некоторых сценах лица героев.The Last of Us теперь куда лучше адаптирована на Steam Deck, однако о полноценной совместимости говорить пока рано.

Naughty Dog заявила, что продолжит устранять технические ошибки в The Last of Us на ПК. В ближайшие недели игроков ждут новые патчи, которые поправят баги, повысят стабильность и увеличат производительность игры.