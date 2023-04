Джек Блэк надеется увидеть Педро Паскаля в продолжении «Братья Супер Марио»

Знаменитый актёр и любитель видеоигр Джек Блэк подарил свой голос Боузеру для мультфильма «Братья Супер Марио». Недавно артист заявил, что звезда «Мандалорца» и The Last of Us Педро Паскаль — идеальный кандидат на роль Варио для условного сиквела.

Джек отметил, что прохиндей Варио может представлять ещё более серьёзную угрозу для Грибного королевства, чем Боузер.

А что если существует более могущественный, более злой злодей? Тогда, возможно, мне придётся перевоплотиться (обратно в Боузера), чтобы помочь Марио и остальным защитить нашу вселенную от какой-то другой невидимой силы зла. Ты думаешь о том же, о чём и я? Варио. Педро Паскаль — Варио.

Авторы «Братьев Супер Марио» пока не анонсировали продолжение. Но вероятность выхода сиквела велика, потому что новая экранизация уже собрала внушительную кассу — $ 368 млн за первый уикенд в пять дней.

Варио — знаменитый антагонист Марио. Персонаж дебютировал в 1992 году в игре Super Mario Land 2: 6 Golden Coins. После этого антигерой получил собственную игровую серию Wario Land.

В феврале Педро Паскаль вместе с авторами шоу Saturday Night Live презентовали трейлер выдуманного сериала по мотивам Mario Kart от HBO. Ролик демонстрирует суровый постапокалиптический мир, в котором матёрый Марио в исполнении Паскаля ест мухомор, носит двустволку, гоняет на карте и бросает пронзительные взгляды.