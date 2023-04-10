Из Resident Evil Village убрали антипиратскую защиту Denuvo

Издание DSOG обратило внимание, что Capcom удалила из Resident Evil Village антипиратскую защиту Denuvo, которая была в игре с самого релиза.
Проект получил в Steam свежее обновление, с выходом которого и удалили Denuvo. Также упоминание антипиратской защиты пропало со страницы Resident Evil Village в Steam. В DSOG уверены, что это удаление было преднамеренным, а не случайным, как это тоже бывает.
Геймеры не очень любят Denuvo, поскольку из-за этой системы сильно страдает производительность в играх. Разработчики же вводят Denuvo, чтобы защитить свои проекты от пиратов и значительно уменьшить шансы на то, что та или иная игра попадёт на торренты через несколько дней после релиза.
Resident Evil Village доступна на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.
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