Миракл сделал Rampage на второй день после возвращения на про-сцену Dota 2
Поделиться
Известный киберспортсмен Амер Miracle- аль-Баркави напомнил о себе сразу после возвращения на профессиональную сцену после долгого перерыва, оформив красивый хайлайт во второй день DreamLeague S19 по Dota 2.
Во время матча с тайской Talon керри Nigma Galaxy сделал Rampage (или «Буйство»), убив пятерых противников в ходе одного сражения.
Особенно важно, что момент случился спустя 18 минут после начала, а Миракл играл за Anti-Mage, который становится сильным лишь в поздней стадии игры.
Видео доступно на YouTube-канале Dotamon. Права на видео принадлежат ESL и DreamLeague.
Миракл находился в инактиве с начала сезона 2023 года, однако вернулся в основной состав Nigma Galaxy прямо перед стартом крупного турнира DreamLeague Season 19.
Комментарии
- 11 апреля 2023
-
17:05
-
17:05
-
16:46
-
16:21
-
16:09
-
16:06
-
15:50
-
15:38
-
15:08
-
15:00
-
14:40
-
14:37
-
14:23
-
13:59
-
13:55
-
13:28
-
13:23
-
13:10
-
13:02
-
12:44
-
12:30
-
12:05
-
11:35
-
10:45
-
10:10
-
09:35
-
09:00
-
08:35
-
00:15
- 10 апреля 2023
-
23:45
-
20:50
-
20:35
-
20:24
-
19:57
-
19:39
Партнерский контент