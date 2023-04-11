Миракл сделал Rampage на второй день после возвращения на про-сцену Dota 2

Известный киберспортсмен Амер Miracle- аль-Баркави напомнил о себе сразу после возвращения на профессиональную сцену после долгого перерыва, оформив красивый хайлайт во второй день DreamLeague S19 по Dota 2.

Во время матча с тайской Talon керри Nigma Galaxy сделал Rampage (или «Буйство»), убив пятерых противников в ходе одного сражения.

Особенно важно, что момент случился спустя 18 минут после начала, а Миракл играл за Anti-Mage, который становится сильным лишь в поздней стадии игры.

Видео доступно на YouTube-канале Dotamon. Права на видео принадлежат ESL и DreamLeague.

Миракл находился в инактиве с начала сезона 2023 года, однако вернулся в основной состав Nigma Galaxy прямо перед стартом крупного турнира DreamLeague Season 19.