Критики и зрители назвали новый эпизод сериала «Мандалорец» великолепным

Состоялась премьера седьмого эпизода третьего сезона сериала «Мандалорец». Серия называется «Шпионы», в ней показали высадку на Мандалор, зрелищные битвы и даже смерть важного персонажа. Такое зрелище, по мнению «Чемп.Play», компенсирует любые недостатки сериала. Критики других издательств признали новую серию одной из лучших в шоу.

На портале IMDb у новой серии 9,1 балла из 10 возможных. Это самый высокооценённый эпизод сезона, прошлый получил от критиков 6,4 из 10.

В издании The Colider немного расстроились из-за того, что авторы шоу решили оставить лучшее напоследок. По их словам, «Шпионы» — одна из лучших серий.

В целом «Шпионы» оказались одним из лучших эпизодов третьего сезона, хотя расстраивает то, что лучшее они решили оставить напоследок. Третий сезон стилем отличается от первых двух сезонов, завоевавших сердца поклонников «Звёздных войн» и новичков во франшизе. Кажется странным, что они дождались конца, чтобы вернуться к тому, что сделало этот сериал любимым миллионами.

Журналисты издания GamesRadar тоже в восторге от новой серии. Они отметили, что в этом эпизоде авторы вновь показали связь шоу с событиями основной киносаги.

После нескольких странных эпизодов «Шпионы» — волнующее возвращение к форме «Звёздных войн», демонстрирующее некоторые важные связи с основной сагой.

Авторы портала Dexetro поставили седьмому эпизоду четыре балла из пяти возможных. Автор рецензии заявил, что он наконец получил от просмотра третьего сезона «Мандалорца» то самое удовольствие.

Седьмой эпизод великолепен. Впервые в третьем сезоне я получил удовольствие от шоу по причинам, по которым я должен получать от него это самое удовольствие.