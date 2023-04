Продюсер «Мандалорца» объяснил, почему Дин Джардин и Грогу отошли на второй план

Продюсер сериала «Мандалорец» Рик Фамуйива попытался объяснить, прочему в третьем сезоне Дин Джардин в исполнении Педро Паскаля и Грогу отошли на второй план, а на первый вышла Бо-Катан Крайз. Скорее всего, так авторы задумывали с самого начала.

Фамуйива заявил, что сейчас «мандалорцем может быть кто угодно». Это заявление встревожило многих фанатов, которые с упоением смотрели шоу целых три года, в основном из-за Дина Джарина и его отношений с Грогу. Но теперь авторы уверяют, что главным героем шоу может быть любой мандалорец. Поклонники боятся, что Бо-Катан в исполнении Кэти Сакхофф в буквальном смысле заберёт всё экранное время у Педро Паскаля.

Многие ожидания изменились с тех пор, как Бо завладела тёмным мечом. Кто такой Мандалорец на данный момент? Я думаю, что это мог быть кто угодно, и все герои пытаются определить во многих отношениях — что значит быть мандалорцем.

Есть вероятность, что судьба Дина и Грогу решится в кульминационном фильме Дейва Филони для карманной вселенной «Мандалорца», где все известные персонажи столкнутся со знаковым событием.

Другим фактором является Педро Паскаль. Джон Фавро ранее говорил, что на самом деле он не планировал конкретного финала «Мандалорца». Паскаль сейчас чрезвычайно востребованный актёр, который также играет главную роль в сериале HBO The Last of Us, из-за чего этот сезон «Мандо» ранее был отложен.

Вероятно, Педро и сам не очень хочет тратить время на «Мандалорца». Он играет персонажа, который постоянно в шлеме. Его постоянно заменяют дублёры, а Паскаль потом просто озвучивает героя.