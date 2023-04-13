Актёры Педро Паскаль и Колин Фаррелл вошли в топ-100 самых влиятельных людей года

Педро Паскаль (сериал The Last of Us), Колин Фаррелл («Банши Инишерина»), Зои Салдана («Стражи Галактики»), Остин Батлер («Элвис»), Райан Джонсон («Достать ножи 2») и ряд других актёров и режиссёров кино попали в топ-100 самых влиятельных людей 2023 года по версии журнала TIME. Кроме того, в топ включили и знаменитого писателя Нила Геймана, наиболее известного по роману «Американские боги» и серии комиксов «Песочный человек».
Ещё в топ-100 попала звезда фильма «Всё везде и сразу» и обладатель «Оскара» Ке Хьюи Кван. До этого он не играл в кино несколько лет. Кроме того, в списке есть и индийский постановщик С.С. Раджамули, который стал известен миру как автор нашумевшего в прошлом году боевика «RRR: Рядом ревёт революция».
Актёры и режиссёры из топ-100 самых влиятельных людей 2023 года по версии TIME
- Али Вонг.
- Колин Фаррелл.
- Зои Салдана.
- Педро Паскаль.
- Остин Батлер.
- Обри Плаза.
- Сальма Хайек.
- Ке Хюи Куан.
- Райан Джонсон.
- С.С. Раджамули.
- Анджела Бассетт.
- Шах Рукх Кхан.
- Дженнифер Кулидж.
- Майкл Б. Джордан.
Полный список самых влиятельных людей 2023 года по версии TIME — по этой ссылке.
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