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Актёры Педро Паскаль и Колин Фаррелл вошли в топ-100 самых влиятельных людей года

Актёры Педро Паскаль и Колин Фаррелл вошли в топ-100 самых влиятельных людей года
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Педро Паскаль (сериал The Last of Us), Колин Фаррелл («Банши Инишерина»), Зои Салдана («Стражи Галактики»), Остин Батлер («Элвис»), Райан Джонсон («Достать ножи 2») и ряд других актёров и режиссёров кино попали в топ-100 самых влиятельных людей 2023 года по версии журнала TIME. Кроме того, в топ включили и знаменитого писателя Нила Геймана, наиболее известного по роману «Американские боги» и серии комиксов «Песочный человек».

Ещё в топ-100 попала звезда фильма «Всё везде и сразу» и обладатель «Оскара» Ке Хьюи Кван. До этого он не играл в кино несколько лет. Кроме того, в списке есть и индийский постановщик С.С. Раджамули, который стал известен миру как автор нашумевшего в прошлом году боевика «RRR: Рядом ревёт революция».

Актёры и режиссёры из топ-100 самых влиятельных людей 2023 года по версии TIME

  • Али Вонг.
  • Колин Фаррелл.
  • Зои Салдана.
  • Педро Паскаль.
  • Остин Батлер.
  • Обри Плаза.
  • Сальма Хайек.
  • Ке Хюи Куан.
  • Райан Джонсон.
  • С.С. Раджамули.
  • Анджела Бассетт.
  • Шах Рукх Кхан.
  • Дженнифер Кулидж.
  • Майкл Б. Джордан.

Полный список самых влиятельных людей 2023 года по версии TIME — по этой ссылке.

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