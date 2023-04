Актёры Педро Паскаль и Колин Фаррелл вошли в топ-100 самых влиятельных людей года

Педро Паскаль (сериал The Last of Us), Колин Фаррелл («Банши Инишерина»), Зои Салдана («Стражи Галактики»), Остин Батлер («Элвис»), Райан Джонсон («Достать ножи 2») и ряд других актёров и режиссёров кино попали в топ-100 самых влиятельных людей 2023 года по версии журнала TIME. Кроме того, в топ включили и знаменитого писателя Нила Геймана, наиболее известного по роману «Американские боги» и серии комиксов «Песочный человек».

Ещё в топ-100 попала звезда фильма «Всё везде и сразу» и обладатель «Оскара» Ке Хьюи Кван. До этого он не играл в кино несколько лет. Кроме того, в списке есть и индийский постановщик С.С. Раджамули, который стал известен миру как автор нашумевшего в прошлом году боевика «RRR: Рядом ревёт революция».

Актёры и режиссёры из топ-100 самых влиятельных людей 2023 года по версии TIME

Али Вонг.

Колин Фаррелл.

Зои Салдана.

Педро Паскаль.

Остин Батлер.

Обри Плаза.

Сальма Хайек.

Ке Хюи Куан.

Райан Джонсон.

С.С. Раджамули.

Анджела Бассетт.

Шах Рукх Кхан.

Дженнифер Кулидж.

Майкл Б. Джордан.

Полный список самых влиятельных людей 2023 года по версии TIME — по этой ссылке.