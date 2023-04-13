Игру «Отряд самоубийц» перенесли почти на год — до февраля 2024 года

Разработчики из студии Rocksteady объявили о переносе игры «Отряд самоубийц: Убить Лигу справедливости». Релиз игры должен был состояться уже 28 мая, однако разработчики приняли «сложное, но нужное решение» — теперь игра выйдет почти через год, 2 февраля 2024 года.

Фото: Rocksteady

О скором переносе проекта инсайдеры сообщали ещё в начале марта. Отмечалось, что издатель явно не ожидал настолько негативной реакции на презентацию игры, особенно на фоне недавнего успеха Hogwarts Legacy. При этом дополнительные девять месяцев разработчики якобы потратят не на исправление игрового процесса, а на полировку механик.

Разработкой Suicide Squad: Kill The Justice League занимаются авторы Batman Arkham. К моменту релиза экшена на ПК, PS5 и Xbox Series с релиза Arkham Knight пройдёт почти девять лет.