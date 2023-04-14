«Стражи Галактики 3» могут стартовать хуже прошлой части

Стартовые сборы «Стражей Галактики 3» в США будут ниже, чем у второй части. Аналитики из Deadline считают, что новая картина Джеймса Ганна в первые выходные проката в Америке привлечёт $ 130 млн, сиквел в 2017 году в дебютный уикенд заработал $ 146,5 млн.

Аналитики подчеркнули, что маркетинговая кампания в поддержку ленты пока работает не на всю мощность, поэтому прогноз может измениться. Эксперты напомнили, что после пандемии COVID-19 самым успешным фильмом Marvel стал «Человек-паук: Нет пути домой», собрав в первые выходные проката $ 260,1 млн. Вторая по успешности — «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» с $ 187,4 млн.

Уже известно, что в «Стражах Галактики 3» привычный состав команды нам покажут в последний раз. После этого фильма какие-то члены Стражей погибнут или просто уйдут на покой.

По этому поводу высказался режиссёр Джеймс Ганн. По его словам, он не против, чтобы в будущем Marvel Studios использовала выживших членов команды для различных проектов, даже для сольных.

«Стражи Галактики 3» выйдет в прокат 5 мая, но не в России.