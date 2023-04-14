DC показала новый тизер «Флэша» с Эзрой Миллером

Warner Bros. и DC презентовали свежий тизер фильма «Флэш» и анонсировали его большой новый трейлер. В тизере показали несколько новых кадров, в том числе с Бэтменом из фильмов Тима Бёртона и с Супергёрл. Новый трейлер выйдет 25 апреля.

Новый тизер фильма «Флэш»

Видео доступно в VK. Права на видео принадлежат Warner Bros.

Дебютный трейлер «Флэша» представили в феврале этого года. В нём показали сразу двух Бэтменов — в исполнении Майкла Китона (фильмы Тима Бёртона из 90-х) и Бена Аффлека. Вдобавок раскрыли других персонажей и даже злодея первого «Человека из стали» — Майкл Шэннон вернётся к роли генерала Зода.

Премьера фильма в кинотеатрах состоится уже 16 июня. Для текущей киновселенной DC это станет большим финалом, который плавно перетечёт в новую вселенную под новым руководством. Первым большим фильмом новой франшизы станет «Супермен: Наследие».