У YouTube наблюдаются сбои — в основном в США

Сегодня утром пользователи стали массово жаловаться на то, что у них сбоит YouTube. Проблемы наблюдаются по всему миру, но наибольшее количество проблем замечено на территории США. С чем связаны сбои, неизвестно.

На графике ниже от сайта Downdetector можно увидеть, что до сегодняшнего утра у сервиса не было проблем, но потом они резко появились.

Фото: Downdetector

Люди жалуются на разные проблемы. У одних YouTube открывается без проблем, но не прогружаются видео, каналы и личные аккаунты. У других проблемы с работой самих роликов — они либо слишком медленно загружаются, либо не загружаются вовсе.

Google пока никак не прокомментировала ситуацию. Вполне вероятно, что проблему быстро решат и даже не будут никак освещать.