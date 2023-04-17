У YouTube наблюдаются сбои — в основном в США
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Сегодня утром пользователи стали массово жаловаться на то, что у них сбоит YouTube. Проблемы наблюдаются по всему миру, но наибольшее количество проблем замечено на территории США. С чем связаны сбои, неизвестно.
На графике ниже от сайта Downdetector можно увидеть, что до сегодняшнего утра у сервиса не было проблем, но потом они резко появились.
Фото: Downdetector
Люди жалуются на разные проблемы. У одних YouTube открывается без проблем, но не прогружаются видео, каналы и личные аккаунты. У других проблемы с работой самих роликов — они либо слишком медленно загружаются, либо не загружаются вовсе.
Google пока никак не прокомментировала ситуацию. Вполне вероятно, что проблему быстро решат и даже не будут никак освещать.
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