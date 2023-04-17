Илон Маск: спецслужбы США имели полный доступ к «Твиттеру» и перепискам пользователей
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Глава «Твиттера» и самый богатый человек планеты Илон Маск дал большое интервью изданию BBC, в котором рассказал о состоянии соцсети и поделился секретами компании. Как оказалось, у правительства США был полный доступ к «Твиттеру»: спецслужбы могли получить информацию о пользователях платформы в любой момент.
Уровень доступа спецслужб и правительства к «Твиттеру» поразил меня. Фактически они имели полный доступ ко всему, что происходило на платформе, и я не знал об этом.
Как отметил Маск, речь идёт в том числе и о личных переписках пользователей соцсети. Бизнесмен при этом не рассказал, остался ли у правительства США полный доступ к соцсети.
Кроме того, неясно, имеют ли к соцсети доступ спецслужбы других стран или всё ограничивается лишь американским правительством. Возможно, Маск расскажет об этом в другой раз.
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