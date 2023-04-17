Страницу аддона Burning Shores для Horizon Forbidden West удалили из российского PS Store
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22 марта Sony открыла предзаказы на дополнение Burning Shores для Horizon Forbidden West. Купить игру можно было и в российском PS Store с помощью обходных путей и пополнения кошелька магазина.
Однако за несколько дней до релиза пользователи из России обнаружили, что страница расширения удалена из отечественного PS Store, а всем предзаказавшим вернули деньги за проект. Таким образом, теперь приобрести дополнение для российского аккаунта стало невозможно. Сама Sony пока не комментировала произошедшее.
Фото: Reddit
Дополнение Burning Shores для Horizon Forbidden West выйдет 19 апреля 2023 года только на PS5. Ранее авторы выпустили релизный трейлер расширения, в котором показали основные красоты грядущей новинки.
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