Страницу аддона Burning Shores для Horizon Forbidden West удалили из российского PS Store

22 марта Sony открыла предзаказы на дополнение Burning Shores для Horizon Forbidden West. Купить игру можно было и в российском PS Store с помощью обходных путей и пополнения кошелька магазина.

Однако за несколько дней до релиза пользователи из России обнаружили, что страница расширения удалена из отечественного PS Store, а всем предзаказавшим вернули деньги за проект. Таким образом, теперь приобрести дополнение для российского аккаунта стало невозможно. Сама Sony пока не комментировала произошедшее.

Фото: Reddit

Дополнение Burning Shores для Horizon Forbidden West выйдет 19 апреля 2023 года только на PS5. Ранее авторы выпустили релизный трейлер расширения, в котором показали основные красоты грядущей новинки.