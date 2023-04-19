Джеймс Ганн не против поработать с режиссёрами «Мстителей: Финал» в киновселенной DC
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В недавнем интервью режиссёры «Мстителей: Финал» и «Мстителей: Война бесконечности» Джо и Энтони Руссо заявили о своём желании поработать с Джеймсом Ганном в новой киновселенной DC.
Постановщики с радостью бы сняли какой-нибудь фильм для DC и поработали с Ганном. На момент публикации интервью Ганн никак на это не отреагировал, однако через некоторое время отметил, что любит Джо и Энтони, поэтому не будет против подобного сотрудничества.
Нет, я не против. Я люблю этих парней.
Фото: Twitter
В своём интервью Джо Руссо говорил, что очень любит Бэтмена и комиксы про него. Вероятно, братья Руссо действительно смогут поработать над чем-то про Тёмного рыцаря для киновселенной Джеймса Ганна. Или договориться о каком-то другом проекте.
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