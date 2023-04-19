Джеймс Ганн не против поработать с режиссёрами «Мстителей: Финал» в киновселенной DC

В недавнем интервью режиссёры «Мстителей: Финал» и «Мстителей: Война бесконечности» Джо и Энтони Руссо заявили о своём желании поработать с Джеймсом Ганном в новой киновселенной DC.

Постановщики с радостью бы сняли какой-нибудь фильм для DC и поработали с Ганном. На момент публикации интервью Ганн никак на это не отреагировал, однако через некоторое время отметил, что любит Джо и Энтони, поэтому не будет против подобного сотрудничества.

Нет, я не против. Я люблю этих парней.

Фото: Twitter

В своём интервью Джо Руссо говорил, что очень любит Бэтмена и комиксы про него. Вероятно, братья Руссо действительно смогут поработать над чем-то про Тёмного рыцаря для киновселенной Джеймса Ганна. Или договориться о каком-то другом проекте.