Канал Вилата на Twitch заблокировали за разжигание ненависти

Известный украинский комментатор Dota 2 и основатель студии Maincast Виталий v1lat Волочай сообщил, что Twitch забанил его канал сроком на семь дней. Причиной стало разжигание ненависти во время эфира.

Сам Вилат отметил, что намерен подать апелляцию, так как в последнее время не вёл личных стримов — на его канале проходили трансляции матчей Dota Pro Circuit на украинском языке.

Волочай утверждает, что блокировку наложили модераторы из России из-за ненависти по национальному признаку, и пообещал бороться с таким положением дел всеми возможными методами.

Это первый бан в истории Twitch-канала Вилата. Ранее за похожие нарушения заблокировали каналы других украинских комментаторов — Алексея yxo Малецкого и Арсения ceh9 Триноженко.