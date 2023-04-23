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Звезда Marvel Элизабет Олсен больше не испытывает радости от выполнения трюков

Звезда Marvel Элизабет Олсен больше не испытывает радости от выполнения трюков
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Актриса Элизабет Олсен, которая играет Ванду в киновселенной Marvel, недавно заявила, что она не видит большого смысла работать на съёмочной площадке без дублёров. Олсен отметила, что считает выполнение большинства своих трюков в супергеройских лентах Marvel «нелепым» делом.

Элизабет в начале карьеры выполняла многие трюки сама, ей это доставляло радость. Но сейчас ей это не очень нравится, а иногда она даже немного боится таких съёмок.

По её словам, когда её на съёмках прицепляют к проволоке, она не испытывает чувства радости, которое ощущают её коллеги по съёмочной площадке.

Это похоже на радость, которую люди получают на американских горках, чего я не получаю. Но людям нравится это чувство.
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Олсен отметила, что в фильме «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» есть сцена с падением её героини с большой высоты. Её сняли с дублёром и с ней. В финальную версию ленты попал вариант исполнения Олсен. При этом актриса заявляет, что дублёры киноиндустрии необходимы.

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