Marvel не делала на сериал «Ванда/Вижн» большой ставки

На одном из недавних интервью актриса Элизабет Олсен, которая играет в киновселенной Marvel Ванду, рассказала, что Marvel не делала большой ставки на сериал «Ванда/Вижн».

Актриса рассказала, что Пол Беттани, который в киновселенной Marvel играет Вижна, называл шоу «двоюродным братом вселенной Marvel», которого «бросили в угол».

Пол Беттани продолжал называть нас забытым двоюродным братом вселенной Marvel. Он чувствовал, что мы были каким-то надоедливым кузеном, которого люди бросили в угол… и я думаю, что тогда Энтони Маки и Себастьян Стэн путешествовали по всему миру и радовали фанатов. А Пол и я просто снимались в ситкоме, играя в углу.

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Олсен подчеркнула, что всей съёмочной команде очень нравилось работать над сериалом «Ванда/Вижн», понимая, что шоу может не вызвать ажиотажа или даже провалиться. В итоге, как мы уже знаем, сериал получил высокие оценки от критиков и тёплый приём зрителей.