Завершились съёмки нового фильма Гая Ричи с Генри Кавиллом в главной роли
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Lionsgate завершила съёмки нового шпионского боевика «Министерство неджентльменской войны» Гая Ричи. Главную роль в картине играет знаменитый актёр Генри Кавилл («Ведьмак», «Бэтмен против Супермена»). Об окончании съёмок в своих соцсетях рассказала Эйса Гонсалес («Малыш на драйве»), которая исполняет одну из центральных ролей.
Вот и конец съёмок «Министерства неджентльменской войны». Я давно так не смеялась и не радовалась. Эта работа действительно изменила мою жизнь. Я люблю своих парней. Я люблю свою команду. Я очень люблю всё в этом проекте. И я люблю тебя, Гай Ричи! Спасибо.
В основу сюжета новой ленты Гая Ричи легла реальная история. Действие шпионского боевика развернётся во времена Второй мировой войны. Действующие лица — агенты подпольной организации, которую основал премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, и офицер военно-морской разведки и писатель Ян Флеминг — автор цикла книг о Джеймсе Бонде. Участники отряда должны дать отпор нацистам, применяя массу «неджентльменских» методов.
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Премьера ленты состоится в 2024 году. Точная дата пока неизвестна.
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