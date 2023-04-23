Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Завершились съёмки нового фильма Гая Ричи с Генри Кавиллом в главной роли

Lionsgate завершила съёмки нового шпионского боевика «Министерство неджентльменской войны» Гая Ричи. Главную роль в картине играет знаменитый актёр Генри Кавилл («Ведьмак», «Бэтмен против Супермена»). Об окончании съёмок в своих соцсетях рассказала Эйса Гонсалес («Малыш на драйве»), которая исполняет одну из центральных ролей.

Вот и конец съёмок «Министерства неджентльменской войны». Я давно так не смеялась и не радовалась. Эта работа действительно изменила мою жизнь. Я люблю своих парней. Я люблю свою команду. Я очень люблю всё в этом проекте. И я люблю тебя, Гай Ричи! Спасибо.

В основу сюжета новой ленты Гая Ричи легла реальная история. Действие шпионского боевика развернётся во времена Второй мировой войны. Действующие лица — агенты подпольной организации, которую основал премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, и офицер военно-морской разведки и писатель Ян Флеминг — автор цикла книг о Джеймсе Бонде. Участники отряда должны дать отпор нацистам, применяя массу «неджентльменских» методов.

Материалы по теме Авторы первого «Шазама» хотели видеть в фильме Супермена Генри Кавилла

Премьера ленты состоится в 2024 году. Точная дата пока неизвестна.