Вышли первые отзывы на «Стражей Галактики 3» — критики в полном восторге

«Стражи Галактики 3» выйдут в начале следующего месяца, но ряд западных журналистов уже оценил ленту Джеймса Ганна. Её предпремьерный показ состоялся вчера в Париже. Критики сходятся на том, что это один из лучших фильмов киновселенной Marvel.

Ян Сэндвелл из Digital Spy назвал фильм «блестящим завершением блестящей трилогии».

«Стражи Галактики 3» — блестящее завершение блестящей трилогии. Это очень забавно, эмоционально, и у каждого героя есть свой «эпический» момент.

Александр Кардело из Movie Zine предупредил, что «ничто не может подготовить вас к этим сильным эмоциям».

«Стражи Галактики 3» больше, чем когда-либо, представляют собой «Звёздные войны» как комедию. Милые чудаки, масштабный боевик Marvel и дурацкие шутки. Но ничто не может подготовить вас к этим эмоциям. История происхождения енота Ракеты прекрасна и и при этом душераздирающа.

Немецкий журналист Маркус Трутт назвал ленту «самым грустным и мрачным фильмом киновселенной Marvel». Многие критики сошлись на том, что «Стражи Галактики 3» — лучший фильм Marvel со времён «Мстителей: Финал». Некоторые отметили, что они давно так не плакали во время киносеанса.

Этот фильм… моё сердце переполнено и разбито одновременно, это было очень насыщенно. Очень сложная история, но я чувствовал себя потрясающе.

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«Стражи Галактики 3» выйдут в прокат 5 мая, но не в России.